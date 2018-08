Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, a declarat duminica acesta ca Europa nu a demonstrat inca faptul ca este dispusa sa "plateasca prețul" care trebuie platit daca ar sfida Washingtonul pentru salvarea acordului nuclear cu Republica Islamica.

- Arabia Saudita a anuntat ca l-a expulzat pe ambasadorul Canadei la Riad, si a suspendat toate legaturile comerciale cu Ottawa, dupa ce ministrul canadian de Externe, Chrystia Freeland, s-a declarat "foarte alarmata" de arestarea de catre autoritatile saudite a unei surori a activistul Raif Badawi.

- Romania este cea mai pro-americana tara din Europa si fortele americane sunt binevenite in tara noastra, a declarat George Maior, ambasadorul Romaniei la Washington, care a precizat ca Mihai Fifor, ministrul roman al Apararii, se va intalni in septembrie in SUA cu omologul sau american, Jim Mattis.…

- Ministrul de externe german Heiko Maas a facut apel marti la Statele Unite ale Americii (SUA) si la Rusia sa continue sa dialogheze dupa summitul de luni de la Helsinki dintre liderii lor, Donald Trump si Vladimir Putin, relateaza agentia dpa. ''Este important ca SUA si Rusia sa discute una…

- Rezervele de gaz din Marea Neagra devin subiectul unei dispute aprige in Europa Centrala. Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a cerut la Washington exercitarea de presiuni asupra Romaniei pentru a incepe cat mai repede exploatarea gazelor din Marea Neagra si exportul acestora in Ungaria.

- Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a acuzat Romania de incalcarea angajamentelor internaționale in privința interconectarii conductelor de gaze și asigurarii reversibilitații fluxurilor de gaz. Mai mult, Peter Szijjarto a precizat ca a sosit timpul pentru se exercita presiuni internationale…

- Sefa diplomatiei canadiene, Chrystia Freeland, a calificat miercuri drept "absurd" faptul ca Statele Unite justifica prin securitatea nationala taxele vamale impuse Canadei, dupa o intrevedere cu senatori americani care si-au exprimat dezacordul cu Donald Trump, informeaza joi AFP. In…