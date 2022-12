Ministrul de Externe al Austriei: Veto pentru România a fost „de moment”, nu „pentru totdeauna” Veto-ul pe care Austria l-a dat aderarii Romaniei si Bulgariei la Schengen a fost unul „de moment” si nu este „pentru totdeauna”, a declarat ministrul de Externe austriac, intr-un interviu citat de presa din Austria. „Sunt increzator ca vom reusi sa luam cu adevarat masuri aici, in urmatoarele cateva luni, astfel incat cifrele sa scada. […] The post Ministrul de Externe al Austriei: Veto pentru Romania a fost „de moment”, nu „pentru totdeauna” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

