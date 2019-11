Stiri pe aceeasi tema

- In acest context, el a subliniat importanta regiunii Marii Negre in protejarea flancurilor estic si sudic ale NATO. ' Este necesara o discutie in cadrul Aliantei, care sa duca la formarea unei idei clare ca regiunea Marii Negre este la fel de importanta pentru securitatea europeana ca Marea Baltica',…

- Astazi, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa la Ministeriala NATO, care va avea loc la Bruxelles, in pregatirea Reuniunii sefilor de stat si de guvern aliati de la Londra, din 3 – 4 decembrie, informeaza MAE. Conform unui comunicat transmis AGERPRES, in cadrul discutiilor va fi…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa miercuri la Ministeriala NATO, care va avea loc la Bruxelles, in pregatirea Reuniunii sefilor de stat si de guvern aliati de la Londra, din 3 - 4 decembrie, informeaza MAE. Conform unui comunicat transmis AGERPRES, in cadrul discutiilor va…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, joi, o convorbire telefonica cu omologul sau turc, Mevlut Cavusoglu, la initiativa acestuia. Potrivit unui comunicat al MAE transmis AGERPRES, Aurescu "a subliniat angajamentul pentru continuarea si dezvoltarea cooperarii cu Turcia, care se deruleaza…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, miercuri, o convorbire telefonica cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, printre temele abordate de cei doi fiind rolul tarii noastre in consolidarea prezentei aliate in regiunea Marii Negre. Potrivit unui comunicat al Ministerului…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, marti, o convorbire telefonica cu ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, Nicolae Popescu Potrivit unui comunicat al MAE transmis AGERPRES, ministrul moldovean a adresat felicitarile sale cu ocazia numirii in…

- Joi, 24 octombrie, prima zi a Reuniunii ministeriale a NATO, de la Bruxelles, a debutat cu o sesiune de lucru dedicata operatiilor si misiunilor aliate.Dezbaterile s au axat pe misiunea Resolute Support din Afganistan, misiunea de instruire din Irak NMI , respectiv Operatia KFOR. De asemenea, a fost…

- Comisia de afaceri juridice a Parlamentului European JURI a respins luni, cu noua voturi contra si opt pentru, agenda initiala a reuniunii sale in care urma sa dezbata si situatia comisarului desemnat roman pentru transporturi Rovana Plumb, au declarat pentru AGERPRES surse de la Bruxelles.Potrivit…