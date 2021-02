Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit luni pe David Muniz, insarcinatul cu afaceri ad interim al Ambasadei Statelor Unite la Bucuresti. Potrivit unui comunicat MAE, Aurescu a evidentiat importanta pe care Romania o acorda dezvoltarii si aprofundarii in continuare a Parteneriatului…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit luni pe David Muniz, insarcinatul cu afaceri ad interim al Ambasadei Statelor Unite la Bucuresti. Potrivit unui comunicat MAE transmis AGERPRES, Aurescu a evidentiat importanta pe care Romania o acorda dezvoltarii si aprofundarii…

- Inca doua cazuri de infectare cu tulpina Sars-Cov-2 din Marea Britanie, cunoscuta ca fiind mult mai transmisibila, au fost identificate in Romania, chiar in Capitala, anunța autoritațile. La fel ca in primele cazuri depistate, la Giurgiu, niciuna dintre cele doua persoane nu a calatorit in afara țarii.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, luni, la sediul MAE, pe ambasadorul Statelor Unite la București, Adrian Zuckerman, in vizita de ramas-bun. „Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit luni, la sediul MAE, pe ambasadorul Statelor Unite la București, Adrian Zuckerman,…

- Oficialii de la București explica de ce Romania primește vaccin doar pentru cinci milioane de persoane. Primele 10.000 de doze de vaccin anti-COVID au ajuns, sambata la ora 8.00, la Institutul Cantacuzino din București, iar de aici vor fi trimise centrelor regionale de vaccinare. Premierul Florin Cițu,…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban si liderul Uniunii Democrate Maghiare din Romania (UDMR), Kelemen Hunor, au avut sambata dupa-amiaza o intrevedere la Budapesta, a anuntat Bertalan Havasi, seful biroului de presa al premierului ungar, transmite MTI, potrivit Agerpres. In timpul intalnirii, cei doi…

- Gigantul american Tesla se pregateste sa isi deschida in curand un centru in Romania si deja este in cautare de angajati, relateaza Adevarul. „Pentru ca ne pregatim pentru intrarea noastra in Romania, cautam sa recrutam un tehnician service care sa se alature noii noastre echipe din Bucuresti”, arata…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, si-a exprimat satisfactia, luni, pentru victoria "clara" a Maiei Sandu la alegerile prezidentiale din Republica Moldova, subliniind ca aceasta arata dorinta cetatenilor tarii pentru "un parcurs democratic si european cert". Bogdan Aurescu a…