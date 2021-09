Ministrul de Externe a declarat că România are responsabilitatea…

Romania are responsabilitatea de a sprijini Republica Moldova. Declarația a fost facuta Bogdan Aurescu, ministrul de Externe de la București, dupa o intrevedere cu Nicu Popescu, omologul sau de la Chișinau, care se afla intr-o vizita oficiala in Romania, transmite Noi.md cu referire la stiri.md. Astfel, in cadrul intilnirii, cei doi oficiali au abordat mai multe subiecte importante intre care a