Ministrul de Economiei: ANAF ar putea pune poprire pe conturile Primăriei Capitalei "Va spun sincer, va veți trezi, dumneavoastra presa, cu o știre de la Ministerul Finanțelor ca a poprit conturile Primariei. Banii sunt și va lua banii direct de la Primarie", a declarat Virgil Popescu pentru HotNews.ro. ELCEN are de recuperat 167 milioane lei de la Termoenergetica.In același timp, ELCEN are datorie restanta la ANAF. ELCEN va cesiona catre ANAF creanța pe care o are la Termoenergetica. Mai exact, ANAF poate prelua creanța Termoenergetica in contul banilor pe care trebuie sa-i dea ELCEN catre Fisc. "Cesionați creanța la ANAF. Știe ANAF cum s-o ia. Și intamplator… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

