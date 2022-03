Ministrii responsabili cu Politica de Coeziune au apreciat la unison, in cadrul Reuniunii informale organizate la Rouen de Presedintia franceza a Consiliului UE, ca este necesara aprobarea cu celeritate a acordurilor de parteneriat si programelor operationale, pentru a face fata tuturor provocarilor cu care se confrunta UE, la care se adauga si criza umanitara provocata de conflictul armat declansat de Rusia in Ucraina, la granita Uniunii Europene. Oficialii Comisiei Europene au anuntat in premiera ca exista o initiativa si deschidere din partea Bruxelles-ului de a sprijini situatia din statele…