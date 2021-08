Ministrul Dan Vâlceanu nu s-a înțeles cu transportatorii/ Ce prevede proiectul pregătit de câțiva liberali, pe care s-a semnat inclusiv el Fiscul a demarat, de la începutul anului trecut, controale pe diurna șoferilor și se uita la ultimii 5 ani la transportatorii rutieri. Practic ANAF reîncadrat diurna și a luat și anii din urma. Asta deși firmele din domeniu au mai avut controale în 2019, 2018 etc. iar inspectorii fiscali nu le-au zis atunci ca e ceva în neregula sau ca au de gând sa faca acest lucru. HotNews.ro a scris despre asta recent. Practic, daca ANAF continua în ritmul asta, va fi închisa toata industria, deoarece fiecare companie din domeniu a aplicat la fel legislația. Putem avea,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

