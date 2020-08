Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea VIDEO| Violeta Alexandru, Ministrul Muncii, a ajuns la Alba Iulia. Vizita de lucru la Casa de Pensii și mai multe companii din județ Violeta Alexandru, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, se afla astazi, 03 august 2020, intr-o vizita de lucru in judetul Alba. Prima sa oprire este la…

- Ziarul Unirea VIDEO| Momentul in care trei minori vandalizeaza pasajul din Cetate, chiar in ziua in care a fost deschis: Ce au pațit aceștia Viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Alba Iulia, Voicu Paul anunța pe pagina sa de facebook ca cei trei autori minori ai actului de vandalism din…

- Ziarul Unirea Marcel Ioan Bolos, ministul fondurilor europene, vizita de lucru in județul Alba: Programul delegației oficiale Marcel Ioan Bolos, ministul fondurilor europene, se va afla maine, 8 iulie, intr-o vizita de lucru in judetul Alba. Acesta va vizita comuna Ciugud și firma IPEC din Alba Iulia…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, va efectua sambata o vizita de lucru in județul Suceava, impreuna cu ministrul Agriculturii, Adrian Oros, ministrul Transporturilor, Lucian Bode și ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu. Vizita va incepe dimineața cu participarea la prezentarea terminalului II al…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, vineri, la Alba Iulia, ca oficierea slujbelor religioase in interiorul bisericilor in prezenta credinciosilor nu va fi posibila mai devreme de 1 iulie, urmand ca decizia sa fie luata in functie de evolutia cazurilor de COVID-19. „Evaluarea si evolutia zilnica…

- Ziarul Unirea Ministul Agriculturii, Nechita-Adrian Oros, vizita de lucru in județul Alba: Programul delegației oficiale Nechita-Adrian Oros, ministul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, se va afla maine, 6 iunie, intr-o vizita de lucru in județul Alba. Incepand cu ora 10.00, acesta va avea o intalnire…

- Deputatul USR Iulian Bulai anunta ca romanii vor putea merge la proiecții in aer liber, cat mai curand. Parlamentarul a vorbit cu ministrul Culturii si spune ca a primit promisiuni din partea acestuia, privind reluarea activitatii in domeniul de spectacole dar si o lege pentu protectia celor din domeniul…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a spus marti ca va fi analizata reluarea spectacolelor in aer liber, cu respectarea normelor de protectie sanitara si de distantare fizica. Consultarile prim-ministrului Ludovic Orban au continuat, marti, cu reprezentantii artelor spectacolului, discutiile fiind concentrate…