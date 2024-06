Made in Romania Ministrul Culturii, Raluca Turcan, intervine in scandalul „Louis Vuitton” și anunța ca va solicita companiei sa recunoasca modelul iei cu sinoare specifica zonei Sibiului. Anunțul ministrului vine in contextul campaniei initiate de comunitatea La Blouse roumaine „Give Credit”. „In mod firesc, vom solicita companiei Louis Vuitton recunoasterea valorii patrimoniale si culturale a modelului iei cu sinoare, specifica zonei Sibiului. Creatia populara autentica si-a mentinut valoarea peste timp, dovada ca ia romaneasca a fost si ramane o sursa de inspiratie pentru pictori, designeri…