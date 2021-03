Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, propune ca accesul spectatorilor la evenimentele medii si mari in aer liber sa poata fi realizat in baza unei adeverinte de vaccinare impotriva COVID 19, a unui test negativ sau a unui document care atesta ca participantul a trecut prin boala. „In acest moment suntem…

- VIDEO: RO Vaccinare – Conferința de presa susținuta de președintele Comitetului național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2 (CNCAV), Valeriu Gheorghița, secretarul de stat in Ministerul Sanatații și vicepreședinte CNCAV, Andrei Baciu, conferențiar doctor Florentina…

- Bogdan Ghoerghiu spune, la Europa FM, ca exista și varianta in care participanții sa fie testați la intrare. „Vaccinarea in Romania nu este obligatorie, atunci trebuie sa avem in vedere și respectarea liberului acces la fenomenul cultural. Am analizat și am propus mai multe variante Institutului Național…

- Evenimentele in aer liber ar putea fi reluate cu participarea persoanelor care au un test negativ, prezinta o adeverința de vaccinare sau un document care atesta ca au trecut deja prin boala. Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anuntat marti ca institutia pe care o conduce este in discutii cu INSP…

- HOTARARE nr. 6 din 04.02.2021 privind aprobarea listei tarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea, suplimentarea stocurilor de urgenta cu produse, materiale si echipamente sanitare necesare in procesul…

- Reprezentanții industriei de spectacole din Romania au organizat joi o conferința de presa pentru a anunța eșecul negocierilor cu Ministerul Culturii, referitoare la schema de ajutor pentru sectorul cultural. Artiștii, organizatorii de evenimente și ceilalți lucratori din domeniu susțin ca reprezentanții…

- De luni campania de vaccinare impotriva Covid-19 va incepe in toate județele din țara. De maine se deschid aproape toate centrele de vaccinare din Romania. Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 anunța ca „incepand de luni se deschid peste 90% din cele…

- Peste 10.000 de persoane din Romania s-au vaccinat impotriva coronavirusului pana in acest moment, anunța Centrul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV). Potrivit datelor puse la dispoziția CNCAV de catre Institutul Național de Sanatate Publica, pana joi,…