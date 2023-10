Ministrul Culturii: Salarizarea in domeniul cultural este una jenant de mica“

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a declarat, duminica, la Deva, ca salarizarea in domeniul cultural este una jenant de mica, ce nu stimuleaza profesionistii sa-si doreasca sa lucreze in acest sector, cu toate ca este nevoie de specialisti, motiv pentru care a propus o noua lege a salarizarii in aceasta…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a declarat, duminica, la Deva, ca salarizarea in domeniul cultural este una "jenant de mica", ce nu stimuleaza profesionistii sa-si doreasca sa lucreze in acest sector, cu toate ca este nevoie de specialisti. Din acest motiv, spune ea, a fost propusa o noua lege a…

- Bienala Albastra iși propune sa devina cel mai mare eveniment cultural din aceasta parte a Europei, in domeniul artelor vizuale. Anul acesta participa peste 400 de artiști, cu peste 1.000 de piese

- DECLARAȚIE POLITICA Eliminarea discrepanțelor salariale din domeniul cultural, obiectiv transpus in practica de PNL Prioritațile Partidului Național Liberal in exercițiul actualei guvernari sunt legate nu doar de aplicarea reformelor instituțiilor

- Prioritațile Partidului Național Liberal in exercițiul actualei guvernari sunt legate nu doar de aplicarea reformelor instituțiilor statului, dezvoltarea sustenabila a țarii și implementarea fara sincope a Planului Național de Redresare și Reziliența, ci și de atingerea altor obiective importante, care…

- Ministrul Culturii susține ca ceea ce s-a intamplat pe PNRR in domeniul culturii este „un pic de sabotaj la adresa identitații naționale sau daca nu o neglijența crasa cu privire la identitatea naționala”.

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan , a fost chemata de USR la comisia de Cultura din Camera Deputatilor pentru a da explicatii despre modificarile aduse sistemului cultural din Romania prin initiativele recente de reglementare ale Guvernului. Potrivit USR, ministrul a confirmat prezenta pentru data de…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, spera ca va fi gasita o varianta care sa nu afecteze instituția și domeniul culturii, in contextul reducerii cheltuielilor bugetare din minister. Raluca Turcan a declarat ca exista posturi neocupate, insa domeniul culturii nu poate fi pus intr-un șablon datorita specificitații…