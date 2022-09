Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii, Lucia Romașcanu, a dat facut declarații despre legatura pierduta a Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii cu Regele Mihai I al Romaniei. In timpul difuzarii live a procesiunii de inmormantare a suveranei, la Antena Stars, omul politic a vorbit despre perioada de glorie a Casei…

- Canada l-a proclamat pe Charles drept Rege sambata in cadrul unei ceremonii simbolice care a avut loc la reședința oficiala din Ottawa a guvernatorului general, reprezentantul monarhului in Canada care indeplinește atribuțiile de șef al statului in numele coroanei, relateaza Reuters . Premierul canadian…

- Regele Charles al III-lea a promis vineri sa-i serveasca pe britanici intreaga sa viata, reluand angajamentul luat de defuncta sa mama, Elisabeta a II-a, la implinirea a 21 de ani, relateaza agentiile internationale de presa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Toata planeta și-a exprimat condoleanțe pentru regina Elisabeta a II a Marii Britanii. Luminile s-au stins simbolic la turnul Eiffel, iar steagul a coborat in berna pe aproape intreaga planeta: Uniunea Europeana, Marea Britanie, Australia, SUA, au aratat tristețea pentru regina, a

- Cel mai longeviv monarh britanic a participat marți, 7 septembrie, la ultimul eveniment public inainte sa se stinga din viața. Atunci a numit-o pe Liz Truss noul premier al Marii Britanii, la Balmoral, in Scotia. Joi, suverana s-a stins, la 96 de ani. Ceremonia de investire a lui Truss ca prim-ministru…

- Medicii sunt ingrijorati de starea de sanatate a reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii si au recomandat ca aceasta sa ramana sub supraveghere medicala, a anuntat joi Palatul Buckingham – informeaza Reuters. Regina, cea mai longeviva suverana a Marii Britanii si cel mai batran monarh din lume, sufera…

- Ministrul de Externe, Liz Truss, sau fostul ministru de Finante, Rishi Sunak, vor fi numiti urmatorul lider al Partidului Conservator si prim-ministru al Marii Britanii, luni, dupa o cursa apriga de-a lungul verii. Potrivit sondajelor anuntate de presa engleza, Liz Truss este favorita. Fii…

- Un restaurant plutitor emblematic din Hong Kong s-a scufundat, la doar cateva zile dupa ce a fost remorcat in largul marii in drum spre o destinație nespecificata, potrivit CNN. Compania Aberdeen Restaurant Enterprises spune ca este „foarte trista din cauza incidentului” dar ca niciun membru al echipajului…