- Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, s-a intalnit vineri, la Opera Nationala Bucuresti, cu balerini ucraineni, refugiati in Romania, care incep programul de studiu alaturi de solistii si maestrii primei scene lirice a tarii, prilej cu care si-a exprimat speranta ca acestora sa li se poata oferi…

- Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, a participat la deschiderea expoziției „100 de ani de relații diplomatice intre Romania și Japonia”, ce a avut loc, astazi, 23 februarie, la Muzeul Național de Istorie a Romaniei.

- Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, a primit, miercuri, vizita E.S. Fusun Aramaz, ambasadoarea Republicii Turcia in Romania și a domnului Mustafa Yildiz, director interimar Yunus Emre Enstitusu - Bucuresti.

- Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, a evidentiat, miercuri, contributia evreilor la edificarea culturii germane, aratand ca, in egala masura, personalitati din randul acestei etnii au conferit stralucire culturii romane. "In istorie, cultura evreilor a conferit stralucire culturii germane…

- Ziua Culturii Nationale, celebrata la Senat Foto: Senatul României Senatul a celebrat astazi Ziua Culturii Nationale printr-o acțiune desfașurata cu sprijinul Institutului Cultural Român, iar Muzeul Național al Literaturii Române din Capitala a gazduit Gala Tinerilor Scriitori.…

- Ziua Culturii Naționale reprezinta, in fiecare an, un prilej de a aduce in prim-plan personalitațile care ne onoreaza prin dedicarea și munca lor, dar și de a vorbi despre țara noastra ca destinație culturala pentru cei interesați sa ne cunoasca istoria, tradițiile, obiceiurile și artiștii – tezaur.…

- Constantin Simirad, primarul scriitor, a murit pozitiv la "Neuro": Covid-19 pare sa-i fi fost fatal si fostului primar Constantin Simirad, care a decedat in martie anul acesta la Spitalul de Neurochirurgie, pozitiv fiind. A fost unul dintre cei mai longevivi primari ai Iasului (1992 - 2003), dar si-a…

- Cu ocazia Zilei Minoritaților Naționale, Ministerul Culturii a transmis un mesaj, prin intermediul unui comunicat de presa. „In acest an se implinesc 29 de ani de la adoptarea ‘Declaratiei cu privire la drepturile persoanelor apartinand minoritatilor nationale, etnice, religioase si lingvistice’, de…