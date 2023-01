Ministrul Culturii: „Nu sunt pro manele. Avem o lipsă de modele” Lucian Romașcanu, Ministrul Culturii, e de parere ca țarii noastre ii lipsesc cu desavarșire modelele. De altfel, acesta susține ca trebuie gasita o soluție pentru ca elevii sa mearga la teatru sau spectacole. Intrebat ce ar trebui facut ca, in locul manelelor, copiii si tinerii sa asculte alte genuri muzicale, ministrul Culturii a raspuns: „Nu sunt pentru manele, si o spun public, nu pentru muzica in sine, ci pentru ceea ce reprezinta ea si cam cu cine te invecinezi cand asculti manele. Orice se intampla artistic, chiar si pseudo-artistic, nu poate fi interzis. Am depasit acel fenomen. Tot ce… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

