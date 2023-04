Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, dă flit cu repetiție parlamentarilor din opoziție De cand a revenit la conducerea Ministerului Culturii in cabinetul Ciuca, Lucian Romașcanu afișeaza o atitudine de aroganța și sictir fața de anumiți parlamentari, mai ales cei din opoziție. Pe site-ul Camerei Deputaților sunt postate o mulțime de intrebari și interpelari adresate ministrului Culturii, Lucian Romașcanu, privind activitatea instituției pe care o conduce. Dar, la foarte multe intrebari și interpelari, mai ales la cele venite din partea parlamentarilor din opoziție, in special AUR, acesta refuza sa raspunda chiar și dupa trei-patru reveniri. Unele interpelari vizeaza edificii culturale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

