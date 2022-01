Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, s-a infectat cu noua tulpina de coronavirus, dar are o forma ușoara și se simte bine. Demnitarul este vaccinat și cu a treia doza. Zvonurile au aparut pentru ca ministrul Culturii nu a fost prezent la Buzau, in filiala al carei președinte interimar este. Lucian Romașcanu urma sa participe, de Ziua […] The post Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, a spart gheața Omicron in Guvern. Are o forma ușoara și se simte bine appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .