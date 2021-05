Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentele culturale nu au reprezentat niciodata vreun risc epidemiologic, iar posibilitatea ca salile de spectacol sa mai fie inchise este spre zero, afirma ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu. El mai spune ca exista toate argumentele pentru redeschiderea evenimentelor culturale si contesta distanta…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a spus ca evenimentele culturale nu reprezinta un risc de transmitere a virusului, oferind exemplul evenimentelor in aer liber din vara anului trecut, și a susținut ca distanțarea fizica de doi metri la evenimentele c

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, s-a declarat optimist, sambata, ca rezultatele evenimentelor pilot vor fi un argument bun in vederea relaxarii normelor dupa 1 iunie pentru evenimentele culturale, aratand ca saptamana viitoare vor fi prezentate INSP si CNSU concluziile acestor evenimente-pilot.…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, s-a declarat optimist, sambata, ca rezultatele evenimentelor pilot vor fi un argument bun in vederea relaxarii normelor dupa 1 iunie pentru evenimentele culturale, aratand ca saptamana viitoare vor fi prezentate INSP si CNSU concluziile acestor evenimente-pilot.…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anunțat ca este posibil ca la redeschiderea salilor de spectacole sa nu mai fie impusa purtarea maștii de protecție daca persoanele sunt imunizate impotriva COVID-19. „Vom incerca sa implementam cateva variante pentru a putea trage niste concluzii. Ceea ce va…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a declarat, luni, ca programul-pilot privind reluarea spectacolelor in sali ar putea include mai multe variante, urmand sa se stabileasca in ce masura se va impune purtarea mastii de protectie sanitara, propunerea fiind ca persoanele vaccinate anti-COVID sa nu…

- Evenimentele culturale si marile concerte s-ar putea desfasura, la vara, potrivit unor reguli stabilite prin doua scenarii. Unul – fara limita de participanti dar cu testare la intrare, iar al doilea – fara testare, dar cu un numar limitat de participanti in functie de incidenta. Ministrul Culturii,…

- Cum arata duplexul din New York in care a locuit Bella Hadid In noiembrie 2019, supermodelul Bella Hadid și-a cumparat un duplex de lux in Manhattan (New York). A platit atunci nu mai puțin de 6.1 milioane de dolari pentru aceasta locuința. Acum s-a hotarat sa o vanda și a adaugat inca 400.000 de dolari…