Ministrul Culturii face apel la artiștii români Artistii trebuie sa se implice in campania de vaccinare, acest lucru fiind si in beneficiul lor, a afirmat ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, la Digi FM. „Noi traim intr-o perioada in care un rol foarte important il au formatorii de opinie. In toate vremurile au existat formatori de opinie, dar acum, cand comunicarea se poate face mult mai rapid si la o scara mai larga, cu atat este mai important rolul lor si de aceea este important ca figuri exponentiale, atat din zona culturii scrise, dar si din zona artei spectacolului, sa se implice activ pentru a incuraja vaccinarea. Vreau sa va spun ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

