- Ministrul Culturii din Spania, Maxim Huerta, si-a dat miercuri demisia in urma informatiilor din presa conform carora ar fi evitat plata unor taxe pe vremea cand lucra ca jurnalist la o televiziune acum zece ani, scrie...

- Fostul sef al guvernului spaniol, Mariano Rajoy, a anuntat marti convocarea unui congres extraordinar al Partidului Popular (PP, centru-dreapta) in cadrul caruia va renunta la sefia acestei formatiuni, informeaza EFE, preia Agerpres.Vezi și: Frank Carlucci, personaj-cheie la Casa Alba in timpul…

- Internationalul columbian Radamel Falcao, actualul capitan al echipei AS Monaco, a fost condamnat miercuri, in Spania, la plata sumei de 9 milioane euro, precum si la 16 luni de inchisoare, pedeapsa comutata in amenda, pentru frauda fiscala, au anuntat surse judiciare, citate de AFP, scrie Agerpres.…

- Carles Puigdemont renunța sa mai candideze și și-a desemnat un succesor la sefia guvernului regional catalan, in persoana deputatului Quim Torra, un nou venit in politica, citeaza Agerpres presa internaționala. Fostul lider catalan a facut anunțul intr-o conferința de presa ținuta in Germania, acolo…

- Procurorii cer cinci ani de inchisoare si o amenda de patru milioane de euro, pentru fostul jucator al echipei Real Madrid Xabi Alonso, acuzat ca ar fi pagubit fiscul spaniol cu doua milioane de euro, informeaza marca.com.

- Santiago Santos, selectionerul echipei de rugby a Spaniei, a acuzat arbitrajul "tendentios" al romanului Vlad Iordachescu, in cursul meciului pierdut surprinzator de iberici duminica, la Bruxelles (10-18), informeaza presa spaniola. "Astazi nu a pierdut Spania, astazi a pierdut rugby-ul",…