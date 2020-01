Handbal masculin: Minaur a terminat la egalitate meciul amical de la Turda

Vineri dupa-amiaza, CS Minaur a terminat la egalitate, 21-21 (7-9), meciul amical sustinut in deplasare cu Potaissa Turda. Am avut un meci extrem de echilibrat, cele doua echipe trecand pe rand la conducere. In prima parte s-au marcat foate putine goluri… [citeste mai departe]