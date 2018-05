Stiri pe aceeasi tema

- Protestatari din Armenia au blocat miercuri cateva artere rutiere in capitala Erevan si o sosea spre aeroport, dupa ce opozantul Nikol Pashinyan, liderul protestelor, a anuntat marti o campanie nationala de...

- Protestatarii s-au adunat, duminica seara, pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca avand afise cu mesaje precum "Iohannis nu-i ierta, demisia", "Nu vrem ca penalii sa faca legi", "Jos ciuma rosie", "Dancila demisia 20-20 ani fara PSD si penali in posturi publice", dar si steaguri tricolore si cu #…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, dupa ce premierul a refuzat sa participe la consultarile de la Cotroceni, ca „ii retrage increderea” si i-a cerut demisia din functie. Declaratia completa a presedintelui Klaus Iohannis, transcrisa de Administratia Prezidentiala: Buna ziua! Ar fi trebuit…

- Principalii lideri din Armenia comemoreaza marti genocidul armean, ca in fiecare an la 24 aprilie, la o zi dupa demisia neasteptata a premierului Serj Sargsyan, in urma a 11 zile de proteste, relateaza AFP. Presedintele Armen Sargsyan (fara legatura de rudenie cu Serj Sargsyan), premierul interimar…

- Iesenii i-au cerut demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, printr-o actiune de protest organizata sambata, 24 martie, in fata Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi. Potrivit organizatorilor manifestatiei, Toader, in calitate de rector suspendat al universitatii iesene, reprezinta o sfidare…

- Zeci de mii de slovaci au manifestat vineri seara la Bratislava si in alte orase, cerand demisia prim-ministrului Slovaciei, Robert Fico, relateaza agentia DPA, citata de Agerpres. Protestatarii au cerut eforturi anticoruptie, dupa asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak.

- Iasi, 22 feb /Agerpres/ - Aproximativ 100 de persoane au iesit joi seara in Piata Unirii din Iasi pentru a protesta, dupa anuntul facut de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, privind inceperea procedurilor de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Protestatarii s-au…

- In aceste momente, dupa decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a declansa procedura revocarii din functie a procurorului sef al DNA, oamenii au iesit in strada, in Piata Victoriei din Capitala, pentru a protesta.Protestatarii scandeaza: "DNA sa vina sa va ia" si "Nu scapati ", "Hotii", "Tudorel,…