Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, a declarat, legat de situatia dosarului Rosia Montana in procedura de includere in lista UNESCO, ca institutia pe care o conduce pledeaza pentru patrimoniu, insa decizia va fi luata la nivel de Guvern si la nivel de coalitie. El a anuntat ca dosarul va fi discutat pe 25 iulie in Comisia UNESCO, potrivit News.ro „Situatia, in ansamblu, sta in felul urmator: Rosia Montana a fost inclusa in patrimoniul imperiului Austro-Ungar in anul 1906. Inca de atunci s-a considerat ca e ceva foarte valoros din punct de vedere patrimonial. Odata cu reactualizarea listei monumentelor…