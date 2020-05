Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale Uniunii Europene sarbatoresc astazi Ziua Europei, ramasa in istorie si sub numele de „Ziua Schuman". In urma cu 70 de ani, Robert Schuman, ministru de externe al Frantei, punea bazele proiectului ce avea sa de vina Uniunea Europeana, printr-un plan vizionar de colaborare economica…

- La 9 mai 1950, ministrul francez de externe, Robert Schuman (1948-1952) propunea, in cadrul unui discurs, plasarea productiei de carbune si otel sub controlul unei autoritati comune, pentru a se controla in acest fel productia de armament si posibilitatea ca un viitor conflict militar sa poata fi evitat. Aceasta…

- Suntem la doar patru zile distanta de 9 mai, Ziua Europei. Uniunea traverseaza acum o perioada foarte complicata. Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe, a vorbit la TVR despre masurile luate de Uniunea Europeana in timpul acestei crize de sanatate.

- Comisia Europeana (CE) indeamna statele membre ale Uniunii Europene (UE) sa prelungeasca pana la 15 mai interzicerea calatoriilor neesentiale in UE, o masura adoptata la 17 martie - pe o peroada de o luna - din cauza pandemiei noului coronavirus, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Comisia indeamna…

- EY Romania: UE ofera cinci tipuri de ajutoare pentru sprijinirea statelor membre, in lupta cu pandemia de COVID-19. Romania primește peste 1 mld. euro Uniunea Europeana va oferi cinci tipuri de ajutoare de stat pentru sprijinirea economiei statelor membre, in contextul focarului de infectie cu COVID-19.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a subliniat, la o intrevedere ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene la Bucuresti, necesitatea ca actiunile imediate sa fie concentrate pe asigurarea unui raspuns medical adecvat la raspandirea COVID-19 in intreaga UE. "In cadrul discutiilor…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a cerut luni statelor membre sa ajunga la un compromis cu privire la bugetul Uniunii Europene pentru 2021-2027, pe fondul crizelor pe care le intampina blocul comunitar, informeaza DPA. Uniunea Europeana trebuie sa gaseasca solutii…

- Seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, face apel la ministrii de externe europeni sa isi inainteze propriile idei pentru a promova pacea intre israelieni si palestinieni, dupa respingerea unei propuneri a presedintelui american Donald Trump, relateaza DPA. Saptamana trecuta,…