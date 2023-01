Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, considera ca Romania se confrunta cu o lipsa de modele, el precizand luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Iasi, ca a vorbit cu ministrul Educatiei, Ligia Deca, sa se gaseasca solutii pentru a aduce cat mai multi elevi in salile de spectacol de la teatru,…

- Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, considera ca Romania se confrunta cu o lipsa de modele, el precizand luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Iasi, ca a vorbit cu ministrul Educatiei, Ligia Deca, sa se gaseasca solutii pentru a aduce cat mai multi elevi in salile de spectacol de la teatru,…

- „Ca raspuns la sprijinul Guvernului Romaniei, Guvernul Republicii Coreea a gasit de cuviinta sa ne sprijine in dezvoltarea sistemului de sanatate publica din Romania. (...) E o donatie foarte complexa din punctul de vedere al continutului. Sunt echipamente pentru Institutul National de Sanatate Publica…

- Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 75km S de Bacau, 99km E de Brasov, 106km NV de Galati, 113km NV de Braila, 122km NE de Ploiesti, 153km SV de Iasi, 172km N de Bucuresti, 193km NE de Pitesti, 198km SV de Chisinau, 209km E de Sibiu

- Cand ma gandesc la Nicolae Iorga, nu pot sa nu incep acest editorial decat cu una dintre marile sale cugetari care mi-a marcat propria existența. Fa-ți datoria oricand. Totdeauna va fi cineva care sa te vada: tu insuți. – Nicolae Iorga Astazi, 27 noiembrie 2022, se implinesc 82 de ani de la odioasa…

- Virusul respirator sincițial (VRS) a afectat, in ultima luna, zeci de mii de copii. Secțiile de pediatrie sunt pline pana la refuz de copii infectați cu VRS, care duce la o forma foarte grava de bronșiolita. Virusul VRS a capatat mutații, copiii zac pe capete in spitale, iar tratamentele deja nu se…

- Romania face pasi mici, dar fermi in era digitala. Mediul business, alaturi de cel academic din Iasi au pus bazele unui parteneriat prin care tinerii isi dezvolta imaginația, dar si abilitatile tehnologice.

- Uniunea Studentilor din Romania va organiza in opt orase din tara - Bucuresti, Iasi, Suceava, Cluj, Craiova, Oradea, Arad si Timisoara, in perioada 4 - 14 noiembrie, cea de-a XXI-a editie a Festivalului UniFEST, sub motto-ul "Distractie gratis, nu degeaba!".