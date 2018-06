Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei de cultura din Camera Deputatilor, Gigel Stirbu, a anuntat marti, in cadrul audierilor presedintelui-director general al SRTv, Doina Gradea, ca saptamana viitoare va fi invitat la audieri si jurnalistul Dragos Patraru, pentru a da explicatii cu privire la inregistrarile pe care…

- Presedintele-director general al SRTv, Doina Gradea, este invitata marti la audieri in Comisia de cultura a Camerei Deputatilor, pentru a da explicatii despre inregistrarile prezentate de Dragos Patraru, informeaza news.ro.Doina Gradea a fost chemata la audieri la ora 12.00.Presedintele Comisiei…

- Președintele Comisiei de Cultura din Camera Deputaților, Gigel Știrbu, solicita demisia de urgența a președintelui director general al TVR, Doina Gradea. Mai mult, Gigel Știrbu a convocat conducerea TVR la audieri in Parlament, pentru a raspunde la inregistrarile publicate de Dragoș Patraru. Citește…

- Comisia pentru invatamant din Camera Deputatilor a decis, marti, audierea ministrului Educatiei, Valentin Popa, pe tema deciziei privind reducerea numarului de locuri bugetate pentru programele de licenta, masterat si doctorat la opt universitati, relateaza Agerpres. Audierea va avea loc la solicitarea…

- Premierul Viorica Dancila a fost chemata la raport chiar in Saptamana Patimilor. E o agenda extrem de incarcata la Parlament incepand de maine. Premierul Viorica Dancila vine marti in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterile din cadrul Orei Guvernului.Liberalii ii solicita explicatii premierului…

- Presedintele Comisiei de cultura din Camera Deputatilor, liberalul Gigel Stirbu anunta ca Partidul National Liberal va depune o motiune simpla impotriva ministrului Culturii, George Ivascu.

- "Am trimis o invitatie doamnei director interimar pentru ca marti, 20 martie, ora 12:00, sa fie prezenta la audieri in fata membrilor comisiei. Acel interviu cu Serbastian Ghita a fost difuzat de patru televiziunii in acelasi timp. Pe noi nu ne intereseaza ca celelate televiziuni au dat interviul.…

- Gigel Stirbu spune ca a corespondat cu ministrul, ca l-a invitat in mai multe randuri la comisie, si ca ministrul a confirmat pentru marti.Gigel Stirbu si presedintele Comisiei pentru administratie publica si amenajarea teritoriului, deputatul Florin Roman, au programata marti si o conferinta…