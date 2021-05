Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a vorbit marți despre relaxarile care ar putea intra in vigoare de la 1 iunie. Printre acestea s-ar putea numara renunțarea la masca pe plaja și chiar participarea la evenimente private pentru cei care s-au vaccinat.

