Ministrul cubanez al afacerilor externe: Ne opunem cu fermitate expansiunii NATO la frontierele Rusiei

OPRIȚI-VĂ, NU MAI DAȚI FOC vegetației uscate!VIDEO

OPRIȚI-VĂ, NU MAI DAȚI FOC vegetației uscate, este un nou APEL al pompierilor dâmbovițeni în contextul în care se pare că oamenii nu iau avertismentele autorităților în serios The post OPRIȚI-VĂ, NU MAI DAȚI FOC vegetației uscate!VIDEO first appeared on Partener TV . [citeste mai departe]