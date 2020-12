Ministrul Cseke Attila vrea să schimbe statutul prefecților. Nu vor mai fi înalți funcționari publici Cseke Attila a prezentat miercuri in ședința de guvern, in prima lectura, un proiect de ordonanța care vizeaza delimitarea clara a funcției politice de cea publica, precizand ca acest aspect este prevazut și in programul de guvernare al coaliției. A condus intervenția VIOLENTA a jandarmilor la protestul din 10 august și acum a fost numit șef „Acele tertipuri, care au avut loc de-a lungul timpului, prin care oameni care au venit din sfera politica au ajuns prin concursuri in diverse funcții publice, vor trebui eliminate și va trebui sa clarificam acest lucru. Noi propunem Guvernului ca statutul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Guvernul a discutat, miercuri, in prima lectura, un proiect de act normativ privind delimitarea funcțiilor politice de cele publice, a anunțat Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii. Acesta a spus ca a propus Guvernului modificarea statutului prefectului astfel incat sa nu mai fie inalt funcționari publici,…

- Cseke Attila, ministrul lucrarilor publice, dezvoltarii și administrației, a anunțat miercuri ca iși propune sa schimbe statutul prefecților și subprefecților, astfel incat aceștia sa nu mai fie numiți politic și sa aiba statut de demnitate publica, nu de inalți funcționari publici.

