Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat, luni, ca noul Cod al amenajarii teritoriului, urbanismului si constructiilor, aflat inca in dezbatere in Parlament, va fi o revolutie in domeniul urbanismului, de care Romania are nevoie.

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a aprobat lista primelor 31 de unitati de invatamant care vor primi finantare prin Programul national de investitii "Scoli sigure si sanatoase".

- Ziua internaționala a pacalelilor, 1aprilie este marcata la teatru de spectacolul Trix Show regia Mihai Gruia Sandu. Trix Show este unul din cele mai jucate spectacole ale naționalului turdean. El s-a jucat cu mare succes in marile orașe ale țarii: București, Sibiu, Oradea, Targu Jiu, Cluj-Napoca, Baia…

- Vanatoarea de locuri de munca la distanța este mai acerba decat oricand. Pe site-urile de recrutare, numarul de candidați pentru joburi remote a atins un record absolut. Cu toate acestea, firmele scot din ce in ce mai puține posturi vacante pentru lucrul de acasa. Compromisul care ia tot mai mult teren…

- Senatorul USR Marius Bodea a prezentat astazi, pe larg, in cadrul unei conferinte de presa, un proiect integrat, bazat pe surse regenerabile de energie, care ar putea rezolva pe termen nelimitat problema asigurarii incalzirii in sistem centralizat pe timpul iernii la Iasi, producerea de gazsi energie…

- Aseara, in ajunul Postului Mare, la Biserica Ortodoxa "Sfanta Ana" din Targu Mureș a fost inaugurat programul permanent de studiu biblic "Ce este Biblia?". Programul se va desfașura cu ajutorul unui videoproiector și al unor filmulețe, in fiecare duminica, dupa Slujba de Vecernie. Inițiativa aparține…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a aprobat finantarea construirii a inca 10 crese moderne si eficiente din punct de vedere energetic, in Programul guvernamental ‘Sfanta Ana’, a anuntat, joi, ministrul Cseke Attila. Potrivit unui comunicat al MDLPA transmis AGERPRES, numarul…

- Ministerul Dezvoltarii a aprobat finantarea a inca 10 crese moderne si eficiente din punct de vedere energetic, incluse in Programul guvernamental de construire de crese ”Sfanta Ana”, derulat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, a anuntat ministrul Cseke Attila, potrivit…