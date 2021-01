Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Comunelor din Romania (ACoR) a inaintat o plangere prealabila Guvernului Romaniei, Ministerului Finanțelor, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, și Instituției Avocatului Poporului. Este prima adresa inregistrata de Guvern…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a preluat mandatul și s-a pus pe treaba. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ministerul Dezvoltarii anunța ca a facut plați de peste 81 milioane lei pentru investițiile realizate prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL). Operațiunea a avut loc marți și va acoperi facturile din 124 de obiective de investiții, anunța MEDIAFAX. Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor…

- Nici vorba de munca in folosul poporului roman din partea udemeristilor in primele zile de la instalarea in fotoliile de miniștri. Prima declarație a lui Cseke Attila de dupa depunerea juramantului prin care se obliga sa slujesca patria a fost pentru sporirea drepturilor minoritații din care face…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat luni, la preluarea mandatului, ca Autostrada Transilvaniei trebuie finalizata "cat mai rapid posibil", mentionand ca acest proiect ar fi trebuit sa se termine in 2012. "Sunt sigur ca ministrul Drula va continua ceea…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a afirmat, luni, ca isi doreste ca Autostrada Transilvaniei sa se termine pentru ca Romania este in mare intarziere si necredibila in conditiile in care aceasta trebuia finalizata in 2012. Cseke Attila a fost intrebat,…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a anuntat ca va fi facuta o analiza legata de aplicarea Codului Administrativ, precizand ca aceasta va fi realizata pe mai multe aspecte. Citește și: Noua tulpina Covid, prezenta deja in Romania? Valeriu Gheorghița…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a afirmat, luni, ca isi doreste ca Autostrada Transilvaniei sa se termine pentru ca Romania este in mare intarziere si necredibila in conditiile in care aceasta trebuia finalizata in 2012.