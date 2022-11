Stiri pe aceeasi tema

- Liderii coaliției de guvernare au ajuns, miercuri seara, la un acord privind plafonarea și compensarea preturilor la energie electrica, potrivit Realitatea PLUS.Prețurile ar urma sa fie urmatoarele:PLAFOANELE DE PREȚ LA ENERGIE STABILITE DE COALIȚIE- 0,68 lei/kWh pentru consum sub 100 kWh lunar- 0,80…

- ”Pentru noi era important ca pe partea de consumatori casnici, persoane fizice, acele limite de compensare sa ramana in vigoare, acest lucru s-a obtinut si toti din coalitie suntem aliniati”, a spus ministrul Dezvoltarii. El a precizat ca, din punct de vedere tehnic, ramane ca aceste decizii sa fie…

- Conform surselor politice, pragurile pentru consumatorii casnici vor ramane neschimbate si anume 0,68 lei/kWh si 0,80 lei/kWh. De asemenea, tot ce depaseste 255 kW va fi maxim 1,3. Pentru intreprinderile mici si mijlocii, liberalii au insistat ca pretul sa ramana la 1 leu/kWh, nu la 1,3 lei/kWh, cum…

- Acord in Coaliție privind plafonarea prețurilor la energie. Cat vor plati pe kWh consumatorii casnici și firmele, iarna aceasta Liderii coaliției de guvernare au ajuns la un acord in privința plafonarii prețurilor la energie. Presa centrala citeaza surse politice cu privire la cați bani va plati populația,…

- ”Facem planuri pentru toate eventualitatile si publicul ar trebui sa fie increzator ca avem o aprovizionare foarte puternica si diversificata si ca am facut toti pasii pentru a ne asigura nevoile in aceasta iarna”, a spus Stuart pentru Sky News. Intrebat daca oamenii ar trebui sa foloseasca mai putina…

- ”Sa o spunem direct si cu matematica de clasa a 4, cu algebra, nu cu enomie. In momentul in care tu ai inflatie, inseamna ca puterea de cumparare a monedei tale scade. Adica, tot ceea ce este exprimat in leu cumparam mai putin datorita inflatiei. Anul acesta, avem o inflatie undeva la 15 sau 16% acum,…

- Purtatorul de cuvant Dan Carbunaru a declarat miercuri, cu privire la recomandarea europeana cu privire la reducerea consumului la energie cu 15%, ca face parte dintr-o lista de soluții pe care decidenții le analizeaza la nivel european. Una dintre soluții, precum plafonarea prețului gazelor, este…

