- "Se va derula gazonul, se vor instala scaunele in tribune pentru spectatori, si vor putea fi reluate in vara competitiile sportive in stadionul Giulesti din Capitala! Dupa instalarea dotarilor vor putea fi reluate activitatile de antrenament si competitii sportive. Preconizam ca vom putea preda stadionul…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila, susține ca lucrarile la stadionul Giulești din București sunt finalizate in proporție de 90% și ca acesta ar putea fi predat...

- Ministrul Tineretului și Sportului, Eduard Novak, susține in continuare ca Stadionul Arcul de Triumf, refacut dupa o investiție de 30 de milioane de euro, trebuie sa aparțina tuturor sporturilor și refuza sa revina la un act normativ care stipula ca arena era oferita cu titlu gratuit Federației Romane…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat vineri, la Oradea, ca ministerul vizeaza schimbarea regulamentului de examen pentru experti si verificatori, referindu-se, in special, la domeniul securitatii la incendiu unde s-au format anumite "caste". "Am pus…

- Nivelul poluarii era foarte ridicat luni dimineața in București, cu majoritatea senzorilor platformei airlive.ro la 100 in toate zonele Capitalei, iar autoritațile dau vina pe cei care au aprins cauciucuri in Ilfov de Lasatul Secului. Niveluri foarte ridicate se inregistrau in zonele Moșilor, Universitate,…

- Comitetul Executiv al UEFA a decis, marti, sa anuleze Campionatul European de fotbal Under-19 din acest an, care urma sa fie gazduit de Romania, motiv fiind pandemia de Covid-19. UEFA, care a anulat si Europeanul U19 feminin, a tinut cont in luarea deciziilor de faptul ca, avand in vedere restrictiile…

- Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, a avut ieri, 16 februarie, la sediul ministerului, o intrevedere cu Excelenta Sa doamna Raja Jhinaoui Ben Ali, ambasadorul Republicii Tunisiene la Bucuresti. Discutiile au vizat, in principal, consolidarea relatiilor romano-tunisiene,…