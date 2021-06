Stiri pe aceeasi tema

- PNRR nu a fost respins, spune vicepremierul Dan Barna Vicepremierul Dan Barna. Foto: gov.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Planul Național de Redresare și Reziliența nu a fost respins, a declarat vineri, la Sibiu, copreședintele USR PLUS, vicepremierul Dan Barna. El a apreciat…

- Premierul Florin Citu a declarat vineri, la Zalau, ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu a fost nici respins si nici retrimis de catre Comisia Europeana autoritatilor romane, asa cum s-a vehiculat in spatiul public. "Am vazut ca s-a iscat in spatiu public acea dezbatere pe PNRR. PNRR…

- „PSD a fost si ramane un partid al saraciei, un partid care crede ca o Romanie subdezvoltata poate sa ii asigure acea clientela politica cu care ne-a obisnuit si cu care a tinut Romania in subdezvoltare timp de 30 de ani. Am o veste si pentru domnul Ciolacu si pentru membrii PSD care il sustin – acest…

- Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților: „Suntem pregatiți sa punem in practica un plan de dezvoltare fara precendent, extrem de ambițios, dar bine pus la punct, care are in spate un plan de implementare și, mai ales, care are asigurate resursele financiare și mai ales capabilitațile necesare…

- „In cazul PNRR, de la bun inceput trebuie sa pui toate detaliile, toate proiectele, toate investitiile, tot costingul, toate jaloanele, pe,ani si apoi dupa ce Comisia accepta aceasta componenta, tu iti vezi de treaba. Cand mai faci un pas, mai iei o transa de bani. Deci Comisia este destul de chichiricioasa,…

- ​​Președintele Klaus Iohannis susține ca Planul Național de Redresare și Reziliența(PNRR) va fi lucrat pâna va fi suficient de bun pentru a fi acceptat de Comisia Europeana și implementat de România. El a precizat ca o prima forma a planului a fost discutata la Bruxelles unde s-au facut…

- Premierul Florin Citu a declarat joi ca Romania se afla in negocieri cu Comisia Europeana pentru Planul National de Redresare si Rezilienta si ca nu este adevarat ca acesta a fost refuzat, ci doar s-a pus in discutie o remodelare a acestui plan. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu a fost trimis oficial la Bruxelles, o decizie in acest sens urmand sa fie luata saptamana viitoare, a declarat, joi, Cristian Ghinea, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene. "Este un fake news care circula din pacate, ca ar fi respins Comisia…