- Omul de afaceri Romeo Dunca, proaspat membru PNL și candidat pentru presedintia Consiliului Județean Caraș-Severin, il critica pe ministrulul liberal al Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, pe care il acuza ca se afla intr-o mare eroare in ceea ce priveste padurile. Dunca ii cere lui Alexe…

- CARAS-SEVERIN – In contextul in care ministrii din Guvernul Orban au intrat in contact cu senatorul liberal infectat cu coronavirus, șeful de la Interne reactioneaza exact asa cum i-a sfatuit pe romani! In sedinta Biroului Politic National al PNL de luni, 9 martie 2020, au fost prezentati candidatii…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, viziteaza joi, 12 martie 2020, judetul Constanta. La ora 12.30 va face declaratii de presa din Portul Constanta, de la sediul CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta.Ministrul Costel Alexe a declarat ca a venit la Constanta pentru vizita…

- CARAS-SEVERIN – Asta spunea Romeo Dunca in momentul in care i-a fost anuntata candidatura la președinția Consiliului Judetean Caras-Severin. Mai mult, Dunca crede ca „si in Consiliul Judetean oamenii trebuie sa faca performanta“! Dupa cum stiti, Romeo Dunca vrea sa doneze judetului proiectul pentru…

- Nicolae Robu va candida pentru un nou mandat la Primaria Timișoara,din partea PNL. Decizia este oficiala iar candidatura lui a fostvalidata luni de Biroul Permanent Național al formațiuniipoliticeNicolae Robu se varegasi pe listele PNL a anunțat premierul interimar Ludovic Orban la finalul ședinței…

- DIICOT – DGA au Inceput de ieri o actiune de audiere a unor suspecti de constituire si aderare la un grup infractional organizat care prin actiuni de santaj urmarea sa instaleze in functii de conducere in institutiile din Caras-Severin persoane agreate de PSD.

- RESITA – Consilierul judetean dr. Jaro Marșalic si-a exprimat, in cadrul unei conferinte de presa a PNL, dorinta de a candida pentru una din camerele Parlamentului. Cunoscutul medic resitean considera ca postura de parlamentar i-ar oferi parghiile cele mai bune pentru a face ceva util pentru Caras-Severin.…