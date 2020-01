Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu a spus ca ALDE nu va vota moțiunea de cenzura promovata de PSD pentru eliminarea Guvernului Orban. Tariceanu i-a comunicat președintelui interimar al PSD, Marcel Ciolacu ca susține inițiativa Guvernului de organizare a alegerilor primarilor in doua tururi.Calin Popescu Tariceanu…

- „Aceasta decizie de asumare a raspunderii in Parlament pe care a luat-o primul-ministru este, de fapt, o provocare deschisa la adresa PSD. De ce? PSD nu are alternativa, adica trebuie sa depuna o moțiune de cenzura. (...) Cu toate ca, evident, caderea Guvernului deschide calea spre anticipate. I-am…

- Președintele PSD Bașov, senatorul Marius Dunca, a pornit un atac la adresa liberalilor menționand ca ar fi mincinoși și incompetenți. Fostul ministru face referire la anul 2008, cand se faceau alegeri in doua tururi, exact cum vrea și actualul Guvern sa procedeze. Acesta spune ca alegerile in doua tururi…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, pentru AGERPRES, ca formatiunea sa va vota motiunea de cenzura, daca Guvernul Ludovic Orban isi va angaja raspunderea in parlament in privinta alegerii primarului in doua tururi de scrutin, el adaugand si ca formatiunea sa nu este interesata de guvernare…

- ​Dan Barna susține ca USR risca sa devina irelevanta daca membrii partidului nu se vor așeza pe linia obiectivului comun, respectiv alegerile locale și parlamentare, și vor continua sa-și saboteze colegii în spațiul public. Liderul Uniunii a comentat, la Digi 24, ca nu are „o lista în…

- Vicepremierul Raluca Turcan subliniaza ca "amenintarile cu motiunea de cenzura venite din partea Opozitiei" nu ii vor face pe liberali sa dea inapoi.Reactia ei vine dupa ce, joi, Cabinetul Orban si-a angajat raspunderea in fata Legislativului pe trei proiecte de lege diferite. "Am pus…

- Primul tur de alegeri pentru desemnarea presedintelui Romaniei este programat duminica, 10 noiembrie. In judetul Galati sunt inscrisi pe listele electorale permanente peste 522.000 de cetateni cu drept de vot.

- Premierul Republicii Moldova, Maia Sandu, considera ca motiunea de cenzura depusa in Parlament impotriva cabinetului pe care il conduce este o o consecinta a faptului ca "unii oameni sunt deranjati de eforturile de eliminare a coruptiei". Sandu a declarat, duminica, ca va merge saptamana…