- Euro Vial Residence, un dezvoltator de pe piața imobiliara din Constanța, a achiziționat la finalul anului trecut un teren cu o suprafața de 2.500 de metri patrați amplasat in Mamaia Nord, intr-o tranzacție de peste 1,5 milioane de euro. Terenul, care este situat in imediata apropiere a plajei complexului…

- Produsul Intern Brut al Romaniei a crescut in 2021 cu 17 miliarde euro fata de 2019 si a ajuns la aproape 1.190 miliarde de lei, un record istoric, potrivit ministrului Antreprenoriatului si Turismului, Constantin-Daniel Cadariu. “Romania atinge la sfarsitul lui 2021 un Produs Intern Brut de circa 1.190…

- In perioada 2009 – 2020, cifra de afaceri realizata de companiile din domeniul Sanatatii private a crescut de cinci ori, de la 2,3 miliarde de lei in 2009, la 11 miliarde de lei anul trecut, conform Mediafax. Ziarul Financiar a analizat cifrele pentru companiile active pe trei coduri CAEN…

- In continuarea consultarilor cu mediul de afaceri, ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a acceptat invitația la dialog a reprezentanților Federației Industriei Hoteliere din Romania (FIHR). In cadrul intalnirii cu proprietarii de hoteluri, care a avut loc luni, 13 decembrie…

- In primele zece luni ale anului au fost dizolvate 25.516 de firme, in creștere cu aproape 20% fața de aceeași perioada a anului trecut. Service-urile auto au fost cele mai afectate. Numarul firmelor dizolvate a crescut cu aproape 20% in primele 10 luni din acest an, pana la 25.516, fata de 21.319 in…

- Cifra de afaceri cumulata a companiilor clasate pe primele zece locuri in Topul National al Firmelor 2021 este de 178,18 miliarde de euro, iar profitul din exploatare a insumat 15,08 miliarde euro, conform datelor publicate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), cu ocazia evenimentului…

- Ponderea profitului din cifra de afaceri s-a mentinut constanta, profitul din exploatare reprezentand 8% din cifra totala de afaceri la companiile analizate in cercetare, confirma Topul National al Firmelor 2021, realizat de Camera e Comert si Industrie a Romaniei (CCIR). Potrivit unui comunicat…

- Totodata, investitorii romani și straini reuniți in cadrul Coaliției pentru Dezvoltarea Romaniei cer politicienilor și autoritaților sa iși concentreze eforturile in promovarea beneficiilor vaccinarii dar și sa ia masuri ferme, pe modelul celorlalte state europene. Reprezentanții investitorilor romani…