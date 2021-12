Stiri pe aceeasi tema

- Constantin-Daniel Cadariu, ministrul antreprenoriatului și turismului, continua seria de consultari cu autoritațile locale și agențiile pentru dezvoltare regionala, cu scopul de a identifica cele mai bune soluții care sa faciliteze atragerea de fonduri europene și inființarea Organizațiilor de Management…

- Intarzierea reformelor și a absorbției fondurilor europene, in special prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) sunt riscuri sistemice de nivel ridicat și in creștere considera BNR, potrivit Raportului asupra stabilitații financiare publicat la sfarșitul saptamanii trecute.

- Romania poate deveni furnizor strategic de semiconductori in UE si, in acest sens, ne dorim dezvoltarea sectorului de microelectronica, cu ajutorul banilor din PNRR, a afirmat, marti, Florin Spataru, ministrul Economiei, intr-o conferinta de presa. El a prezentat trei proiecte strategice ale ministerului…

- Sunt tot mai mulți cei care vorbesc despre fondurile europene și șansa unica pe care o are Romania sa se dezvolte, dar prea puțini sunt cei care se gandesc ca sunt autoritați locale care au nevoie de sprijin direct pentru a beneficia de ele. Județul Alba este compus din 4 municipii, 7 orașe și 67 de…

- Potentialul turistic al Romaniei trebuie sa se transforme din slogan in realitate economica, iar printre masurile avute in vedere se numara acordarea de vouchere de vacanta de 1.450 de lei pentru angajatii din sectorul bugetar, in vederea dezvoltarii turismului intern si modificarea cadrului legislativ…

- SR nu intentioneaza sa sprijine un Guvern minoritar care are deja sustinerea PSD, a declarat, joi, presedintele partidului, Dacian Ciolos."Mergem pe solutia unui Guvern majoritar, cu o sustinere majoritara in Parlament, un Guvern de coalitie, pentru ca altfel USR nu intentioneaza sa sustina un Guvern…