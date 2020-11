Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a declarat ca dupa inlocuirea corturilor cu containere la Spitalul Militar ROL 2 instalat in incinta Institutului "Ana Aslan", spitalele de campanie din Timisoara si Constanta se afla in acest moment in proces de inlocuire a corturilor cu containere. "MApN a reusit sa operationalizeze inca doua spitale, fata de cel pe care il aveam la inceputul crizei (n.red.: Spitalul Militar ROL 2 instalat in incinta Institutului 'Ana Aslan'). Fiind in perioada de primavara-vara, am putut sa functionam pe spitalele militare de ROL 2. A trecut primavara-vara,…