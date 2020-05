Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, a participat marti, 12 mai, la reuniunea informala, desfasurata in sistem videoconferinta, a Consiliului Afaceri Externe in format al ministrilor apararii din statele membre ale UE.Videoconferinta a fost prezidata de catre Inaltul Reprezentant al Uniunii…

- Comisia Europeana a reiterat sprijinul pentru țara noastra in perioada pandemiei. Intr-o convorbire telefonica cu șeful diplomației moldovebe, Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Vicepreședintele Comisiei Europene, Josep

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a participat, miercuri, prin sistem de video-conferinta, la reuniunea Consiliului Nord-Atlantic in formatul ministrilor apararii, convocata de Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, avand ca tema principala implicatiile crizei COVID-19 asupra Aliantei.…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a participat, miercuri, prin sistem de video-conferinta, la reuniunea Consiliului Nord-Atlantic in formatul ministrilor apararii, convocata de Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, avand ca tema principala implicatiile crizei COVID-19 asupra Aliantei.…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a participat, miercuri, prin sistem de videoconferinta, la reuniunea Consiliului Nord-Atlantic in formatul ministrilor Apararii, convocata de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, avand ca tema principala implicatiile crizei COVID-19 asupra Aliantei.…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a participat, miercuri si joi, la Reuniunea informala a ministrilor apararii din statele membre ale Uniunii Europene care a avut loc la Zagreb, context in care a reconfirmat sprijinul Romaniei pentru angajamentele UE in Balcani, in regiunea central-sudica…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, va participa, de vineri pana duminica, in cadrul delegatiei Romaniei conduse de premierul Ludovic Orban, la cea de-a 56-a editie a Conferintei de Securitate de la Munchen, informeaza un comunicat al MApN potrivit Agerpres. In marja conferintei, ministrul…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, va participa, de vineri pana duminica, in cadrul delegatiei Romaniei conduse de premierul Ludovic Orban, la cea de-a 56-a editie a Conferintei de Securitate de la Munchen, Agerpres. In marja conferintei, ministrul Nicolae Ciuca va avea intrevederi bilaterale…