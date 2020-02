Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite nu vor elimina prea curand vizele pentru romani, a anunțat ambasadorul american la București, Adrian Zuckerman. Adrian Zuckerman a declarat, intr-un interviu pentru Ziarul de Iasi, ca nu ar fi nimic mai bun pentru SUA decat sa poata elimina vizele pentru Romania. Din pacate,…

- Principalele obiective ale Romaniei in domeniul Apararii, in contextul Parteneriatului Strategic cu SUA, au fost abordate marti de ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, in cadrul unei intalniri cu Marillyn A. Hewson, presedinte si director executiv al companiei americane de produse si servicii…

- Jens Stoltenberg a anunțat ca a discutat cu premierul Ludovic Orban, joi la Bruxelles, despre tensiunile recente din Orientul Mijlociu. Secretarul general al NATO a precizat ca situația in regiune ramana una volatila și „nu este in interesul cuiva de a avea un nou conflict”, potrivit Mediafax.„Domnule…

- Propunerile Finlandei sunt inacceptabile Declarațiil ale președintelui inaintea participarii la reuniunea Consiliului European: . „ Am discutat ieri doua teme mari și inca cateva care au fost de actualitate. Aș incepe cu discuția pe clima, unde obiectivul principal a fost acela de a obține așa-numita…

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a declarat miercuri ca Statele Unite doresc sa colaboreze cu Rusia pentru incheierea conflictului din Libia, dar a adaugat ca i-a reamintit marți ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, ca Libia este supusa unui embargo in privința importului de arme,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, miercuri, o intrevedere cu secretarul de stat american, Michael Pompeo, in marja reuniunii sefilor diplomatiilor din tarile NATO, desfasurata la Bruxelles. Cei doi inalti oficiali au trecut in revista agenda reuniunii ministeriale NATO si au evidentiat…

- Ambasadorul SUA in Romania a discutat cu miniștri apararii și al justiției Ministrul apararii, Nicoale Ciuca, a avut joi, 14 noiembrie, o întâlnire cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, pe tema cooperarii între cele doua tari. În cadrul…

- Joi, 14 noiembrie, ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, a avut, la sediul MApN, o intrevedere cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm.Intalnirea este prima de la preluarea mandatului ministerial si a reprezentat un bun prilej de a discuta aspecte de interes comun privind cooperarea…