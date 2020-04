Ministrul Cîțu: Vom relaxa măsurile în ordine inversă Ministrul finanțelor, Florin Cițu, a declarat marți seara la Digi 24 ca cel mai simplu și mai sigur este ca relaxarea restricțiilor in Romania sa se faca in ordine inversa fața de cum au fost luate și este de parere ca Romania va face fața mult mai bine, din punct de vedere economic, fazei a doua a epidemiei, care presupune repornirea economiei. „Suntem mult mai pregatiți”, a spus Florin Cițu, estimand ca perioada grea a fost faza intai a epidemiei, cand criza a vizat in primul rand sanatatea oamenilor. „Pana acum, rezultatele arata ca impactul (epidemiei) asupra economiei și al sanatații a fost… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

