"In primul rand o veste buna, cred ca in urmatoarele doua saptamani Ministerul Finantelor o sa fie institutia care va avea semnatura electronica si am inteles ca intr-o saptamana-doua vom avea in intreg ministerul semnatura electronica, vom castiga sigur concurenta cu Ministerul Dezvoltarii", a precizat ministrul Finantelor, conform Agerpres.



Florin Citu a adaugat ca problema conectarii dintre sistemul ANAF si casele de marcat ale firmelor va fi rezolvata in luna mai 2020.



"Digitalizarea ANAF: cred ca vom avea pe 19 (decembrie, n.r.) un proiect care merge in directia asta,…