Stiri pe aceeasi tema

- Reforma universitara este una buna, iar cei care se opun acesteia nu au venit cu argumente. Asta spune ministrul Educației, Anatolie Topala, in contextul in care Guvernul a aprobat proiectul privind fuziunea mai multor universitați, timp in care un grup de manifestanți au protestat

- Reducerea inechitaților sociale și solidaritatea sociala reprezinta scopul principal al reformarii sistemului fiscal, propusa de Partidul Social Democrat, a anunțat, ieri, deputatul PSD Prahova Rodica Paraschiv, pe pagina sa de Facebook. Astfel, conform parlamentarului social-democrat, PSD a facut o…

- In acest sens, PSD a facut urmatoarele propuneri in coalitia de guvernare: 1. Supraimpozitarea veniturilor salariale mai mari decat salariul Presedintelui Romaniei; 2. Supraimpozitarea pensiilor speciale care depasesc consistent pensia medie din Romania; 3. Diminuarea poverii fiscale prin deduceri aplicate…

- Administrația americana face apel la companiile agricole și de transport sa creasca achizițiile și transportul de ingrașaminte rusești, in timp ce autoritațile americane nu fac publice aceste apeluri, a relatat luni Bloomberg, citand o sursa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Guvernul a aprobat, in ședința din aceasta saptamana, o Ordonanța de Urgența extrem de importanta, ce permite ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile. Executivul a venit, astfel, in sprijinul celor care deruleaza investiții…

- Guvernul a aprobat, miercuri, Programul National de Reforma 2022, document care reflecta, intre altele, progresele privind implementarea Planului National de Redresare si Rezilienta, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru.

- In data de 5 mai 2022 a fost organizata o intalnire de tip Grup de suport la care au participat 13 parinți ai copiilor din Școala Gimnaziala Berghin. Psihologul și managerul de formare din cadrul proiectului au propus urmatoarele teme de discuție: Importanța susținerii copilului in procesul educational…

- M. Ciolacu despre importanta strategica si comerciala a Portului Constanta Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, anunța intenția României de a sprijini logistic Ucraina pentru ca marfurile sale sa tranziteze țara noastra catre alte state europene. Foto: Sorin Cealera. Cresterea…