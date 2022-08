Stiri pe aceeasi tema

Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, i-a așteptat marți la aeroport pe elevii medaliați la Olimpiada Internaționala de Informatica.

Teodora Smintanca-Strugariu, eleva in clasa a X-a la Colegiul Național ,,Vasile Alecsandri'' din Bacau, s-a clasat pe primul loc și a obținut Medalia de aur la Olimpiada Internaționala de Limba Germana - o competiție extrem de puternica la care au participat elevi din 57 state.

Doi elevi din Romania au caștigat fiecare cate doua titluri mondiale in 2022. Unul dintre ei poate deveni triplu campion mondial in acest an pentru ca va participa și la Olimpiada Internaționala de Astronomie, a anunțat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu.

Lotul Romaniei a obtinut o medalie de aur, una de argint si una de bronz la Olimpiada Internationala de Lingvistica din acest an. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, i-a felicitat pe elevi, parinti si profesori pentru rezultate.

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, miercuri, ca elevii au fost cei care au avut de suferit din cauza digitalizarii fara resurse si a adaugat ca 100.000 de profesori trebuie formati din perspectiva pedagogiei digitale, conform news.ro.

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a explicat, marti seara, ca subiectele de admitere in colegii ar putea fi facute de Academia Romana sau de alte institutii cum ar fi Societatea Romana de Lingvistica sau Societatea Romana de Matematica, iar conducerile acestor scoli vor putea decide dificultatea

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a anuntat, miercuri, dupa sedinta de Guvern, ca astazi se lanseaza in consultare publica, pana pe data de 24 august, proiectele celor doua legi ale educatiei, doua legi care doresc sa reformeze, intr-o maniera radicala sistemul de educatie.

Romania a caștigat șapte medalii la a șaptea ediție a Olimpiadei Internaționale de Geografie pentru Europa (EGeo): trei de aur, una de argint și trei de bronz. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, le-a transmis felicitari caștigatorilor.