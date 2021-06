Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat, vineri, la Craiova, ca in cursul acestei saptamani s-au facut platile catre toate centrele de vaccinare aflate in subordinea autoritatilor locale. Anuntul a fost facut intr-o conferinta de presa la Sala Polivalenta din Craiova, unde este amenajat…

- Elon Musk a anuntat ca Tesla a sistat vanzarea masinilor sale electrice pe bitcoin, motivand ca se consuma prea multa energie cu mineritul acestei criptomonede, acceptand insa o alta moneda virtuala. Anuntul a dus la scaderea brusca a valorii bitcoin.

- Ministrul Educației, Sorin Campeanu, a anunțat marți, la Ploiești, mai multe propuneri menite, pe termen scurt, sa reduca din efectele pe care criza sanitara le-a avut asupra sistemului de educație, iar pe termen lung sa creasca performanțele invațamantului romanesc.

- Pe fondul masurilor restrictive aflate in vigoare la acest moment, in raport cu situația epidemiologica generata de noul coronavirus, viceprimarul sectorului 2 a facut un anunț de interes deopotriva pentru copiii și parinții de pe raza acestui sector al Capitalei. Este vorba despre o inițativa despre…

- Avand in vedere ca s-au impus noi restricții in anumite zone din cauza creșterii ratei incidenței, ministrul Educației și cercetarii, Sorin Cimpeanu, a venit cu precizari in ceea ce privește orele remediale. Așadar, el a spus ca acestea vor fi permise in localitațile unde rata de infectare este mai…

- Platforma DA iși reitereaza poziția privind asumarea formarii unui guvern anticriza cu o foaie de parcurs clara privind organizarea alegerilor anticipate și iși va propune candidatul in cadrul consultarilor cu Maia Sandu. Anunțul a fost facut printr-o declarație difuzata presei, in contextul consultarilor…

- ATP Trucks Automobile, companie romaneasca producatoare de autovehicule de transport rutier și persoane, va intra pe piața dezvoltarii și producției de autobuze electrice. Denumirea comerciala a viitorului autobuz este UpCity. In momentul de fața se lucreaza la realizarea unui prototip care va fi prezentat…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca autoritațile federale elvețiene au revizuit condițiile de intrare pe teritoriul Confederației Elvețiene, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri se aplica și pentru intrarea pe teritoriul Principatului Liechtenstein. Potrivit informațiilor comunicate…