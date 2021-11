Ministrul Cîmpeanu a anunțat de când poate începe testarea Covid 19 în școli Joia viitoare ar putea fi prima zi de testare a elevilor in școli, spune ministrul interimar al Educației, Sorin Cimpeanu. Nu e clar cum se va face testarea, Cimpeanu spunand ca a trimis 3 intrebari dupa instrucțiunile date de ministerul Sanatații. Cimpeanu spune ca au fost semnate vineri contractele subsecvente, iar cei care au caștigat licitația au la dispoziție intre 1 și 5 zile sa depuna scrisorile de garanție bancara. Apoi, termenul de livrare pentru lotul 1 este intre 1 și 5 zile. „Deci le putem avea miercuri, joi, vineri, saptamana viitoare luni. Așteptarea mea era sa fie deja de mult.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

