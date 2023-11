Stiri pe aceeasi tema

- "Domnule secretar general, in ce lume traiti?", a intrebat marti ministrul israelian de externe, Eli Cohen, in fata Consiliului de Securitate al ONU, dupa ce Antonio Guterres a denuntat "incalcari clare" ale dreptului umanitar international in Gaza, informeaza AFP, conform AGERPRES."Fara niciun dubiu,…

- Ministrul chinez de externe, Wang Yi, i-a spus luni omologului sau israelian, Eli Cohen, ca "toate tarile" au dreptul de a se apara, in cursul primei discutii telefonice intre cei doi sefi ai diplomatiilor de la izbucnirea conflictului dintre Israel si Hamas pe 7 octombrie.

- Ministrul chinez de externe, Wang Yi, a declarat vineri, in cadrul unei intrevederi cu șeful politicii externe a UE la Beijing, ca motivul conflictului dintre Israel și Hamas este „nedreptatea istorica” impotriva palestinienilor, potrivit AFP. „Radacina acestei probleme se afla in intarzierea indelungata…

- Reuniune de urgenta a ONU dupa noile ciocniri israeliano-palestinieneMinisterul de Externe al Braziliei a anuntat sambata ca va convoca o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU, in urma celui mai amplu atac asupra Israelului din ultimii ani, lansat de miscarea islamista palestiniana…

- Ministrul chinez de externe, Wang Yi, va vizita Rusia de luni pana joi pentru discutii pe teme de securitate, a anuntat ministerul sau, citat de AFP."La invitatia lui Nikolai Patrusev, secretarul Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Wang Yi (...) va calatori in Rusia pentru a participa la…