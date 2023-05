Stiri pe aceeasi tema

- China va continua eforturile de pace in Ucraina, iar ministrul chinez al Apararii, Li Shangfu, va efectua o vizita oficiala la Moscova, a anuntat vineri Administratia de la Beijing, fara a semnala, deocamdata, contacte cu Kievul, noteaza news.ro.Ministrul chinez al Apararii, Li Shangfu, "va efectua…

- Germania a aprobat cererea Poloniei de a exporta cinci avioane de lupta vechi MiG-29, primite de la Berlin, in Ucraina, pentru a consolida puterea aeriana a acesteia impotriva invaziei ruse, a anuntat joi ministerul german al apararii, Boris Pistorius, citat de Reuters.

- China menține legaturi cu toți participanții la conflictul ucrainean. Acest lucru a fost declarat vineri la un briefing de catre purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning. „In ceea ce privește conflictul ucrainean, China menține un dialog cu toate parțile implicate, inclusiv cu…

- Comisia pentru buget a parlamentului federal german (Bundestag) si-a dat miercuri acordul pentru noi ajutoare militare care sa fie oferite Ucrainei, in valoare de circa 8 miliarde de euro in anii urmatori, decizie care, potrivit ministrului german al apararii, Boris Pistorius, arata clar ca Germania…

- Republica Moldova ar putea sa semneze inceperea negocierilor de aderare la UE pana la sfarșitul acestui an, declara ministrul de externe de la Chișinau, Nicu Popescu, intr-un interviu pentru Reuters. Reformarea sistemului de justitie „extrem de corupt” se afla in fruntea prioritatilor, a menționat…

- Ministrul de externe de la Chisinau, Nicul Popescu, cere urgentarea procedurilor europene care ar asigura finantarea interconectarii directe a retelelor electrice din Moldova si Romania, subliniind ca in vremuri de razboi nu mai pot fi aplicate aceleasi proceduri birocratice ca in timp de pace, intrucat…

- Comisia Europeana a elaborat un plan pentru a permite vanzarile de masini noi cu motoare cu ardere interna dupa 2035, daca acestea functioneaza numai cu e-carburanti neutri din punct de vedere climatic, incercand sa rezolve o disputa cu Germania cu privire la eliminarea treptata a masinilor cu motoare…

- Pe front, alertele au sunat din nou in toata Ucraina, de teama unui nou atac cu rachete hipersonice. Acesta nu a avut loc, dar rușii au continuat sa bombardeze ținte civile. Luptele grele continua in Bahmut, Volodimir Zelenski anunțand ca nu va ceda orașul. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format…