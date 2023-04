Stiri pe aceeasi tema

- Ambele maluri ale stramtorii Taiwan apartin Chinei si este corect si adecvat ca ea sa-si sustina suveranitatea asupra acestora, a declarat vineri ministrul de externe chinez Qin Gang. El a avertizat Occidentul ca tara sa „nu va face nicio concesie” in privinta Taiwanului si a denuntat totodata criticile…

- Cancelarul german Olaf Scholz a cerut, printre altele, ca China sa contacteze Ucraina. „Trebuie sa vorbim nu numai cu președintele rus, ci și cu cel ucrainean”, a spus el vineri la Bruxelles, discutind despre rolul Chinei in reglementarea din Ucraina. Pe 16 martie, ministrul ucrainean de externe Dmitri…

- Ministrul chinez de Externe, Qin Gang, susține ca Rusia și China reprezinta „forțele binelui in lume”. Diplomatul chinez a facut aceste declarații dupa intalnirea dintre Vladimir Putin și Xi Jinping. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- In prima sa conferinta de presa, noul ministru de externe al Chinei, Qin Gang, pana de curand ambasador al tarii sale in SUA, a surprins prin tonul belicos cu care a reprosat Washingtonului politica fata de Taiwan si incidentul cu balonul, laudand in acelasi timp relatia Beijingului cu Rusia, in conditiile…

- Ministrul chinez de externe Qin Gang a facut comparații pe 7 martie intre ajutorul militar ipotetic al Chinei pentru Rusia și vanzarile de arme ale SUA catre Taiwan, a informat CNN pe 7 martie.„De ce ii cere SUA Chinei sa nu furnizeze arme Rusiei in timp ce aceasta continua sa vanda arme Taiwanului?”…

- Ministrul chinez de Externe, Qin Gang, a replicat avertismentelor formulate de SUA impotriva unei eventuale decizii a Beijingului de a livra armament Moscovei in conflictul din Ucraina, potrivit The Kiew Independent. Ministrul (foto) a pus pe același plan orice posibil viitor sprijin militar al Chinei…

- SUA și China se indreapta spre un conflict inevitabil daca Washingtonul nu-și schimba abordarea, a declarat noul ministru de externe al Chinei intr-o conferința de presa in care a aparat consolidarea relației țarii sale cu Rusia. Qin Gang a declarat ca in ciuda declarațiilor Washingtonului, „așa-zisa…

- Beijingul va „impartași ințelepciunea chineza pentru soluționarea politica a crizei ucrainene”, a asigurat ministrul chinez de externe Qin Gang, citat de The Moscow Times.Ministrul chinez de externe a declarat marți ca Beijingul este „profund ingrijorat” de conflictul din Ucraina, care „se intensifica…